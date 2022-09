Les années passent et Eden Hazard ne parvient toujours pas à saisir sa chance au Real Madrid. Depuis son arrivée à l'été 2019, l'international belge a enchaîné les blessures et les contre-performances. Un véritable flop qui comptait pourtant sur sa bonne étoile, espérant enfin se relancer cette saison. Une belle occasion lui a été donnée de briller dimanche face à Majorque, mais même si le Real s'est largement imposé (4-1), Hazard n'a pas été au rendez-vous tandis que Rodrygo l'a été.

Et c'est un nouveau problème pour l'homme de trente-et-un ans qui voit un nouveau concurrent émerger. Pour l'instant, Carlo Ancelotti lui a renouvelé publiquement sa confiance et l'a dédouané de sa prestation décevante du week-end. Mais l'entraîneur madrilène a aussi eu des mots très doux à l'égard de Rodrygo. Statu quo néanmoins selon l'Italien, dans des propos rapportés par AS. "Eden peut jouer à droite, Rodrygo aussi. On verra match après match."

Titulaire face à Leipzig ?

Ce mercredi, le Real Madrid reçoit le RB Leipzig pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des champions (21h). Eden Hazard sera-t-il titulaire pour la deuxième fois en une semaine ? En l'absence d'un Karim Benzema blessé, se pourrait bien être l'une des toutes dernières occasions du Belge de se mettre en avant.