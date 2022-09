Luka Modric a débuté la quatrième victoire consécutive des Blancs en Liga lors de la saison 2022/23. Kroos a remplacé le vétéran croate en fin de seconde période face au Betis (2-1). Les deux hommes ont été la pierre angulaire du succès du Real Madrid au cours de la dernière décennie, avec un total combiné de 544 apparitions en club.

Deux joueurs essentiels

Bien que leurs carrières respectives touchent à leur fin, avec un incroyable total de 16 titres nationaux et européens à eux deux, ils restent essentiels dans les plans d'Ancelotti. Le départ de leur partenaire Casemiro à Manchester United a mis encore plus l'accent sur leur expérience au sein de l'équipe et Ancelotti est ravi de ses vieux briscards.



"C'est très compliqué, presque impossible de les laisser de côté, parce qu'ils pourraient jouer dans n'importe quelle équipe du monde", a-t-il déclaré après la victoire 2-1 contre le Real Betis, via Marca. "L'important n'est pas de savoir combien ils jouent, mais la qualité des minutes.

Il n'est pas difficile de convaincre des joueurs comme Kroos et Modric car ils sont intelligents et humbles. Ils savent qu'ils sont importants, même s'ils ne jouent pas. Les gérer est la chose la plus facile que j'ai eue dans ma carrière." La prochaine étape pour l'équipe d'Ancelotti sera le début de sa défense de titre européenne, avec un déplacement au Celtic en milieu de semaine en Ligue des Champions.