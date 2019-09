Liga: Villarreal enchaîne

Après un début de saison poussif, Villarreal est parvenu ce samedi, lors de la 5e levée de Liga, à enregistrer un second succès consécutif après celui obtenu sur la pelouse de Leganés le week-end précédent (0-3). A domicile, le Sous-marin jaune a pris l'ascendant sur Valladolid (2-0).

Le vétéran Santiago Cazorla avait débloqué la situation sur penalty (77e), et c'est Javier Ontiveros qui a inscrit le but du break (89e). Et voilà Villarreal provisoirement revenu à hauteur comptable du Real Madrid sur la troisième marche du podium.