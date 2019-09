Liga: Villarreal corrige le Betis

Crédité d'un bon nul (2-2) face au Real Madrid au début du mois, Villarreal avait par la suite enchaîné deux victoires de rang sans encaisser de but, avant de tomber au Camp Nou face au FC Barcelone mardi (2-1). Mais ce Sous-marin jaune a du caractère, et l'a prouvé ce vendredi soir à l'occasion de la visite du Betis Séville en ouverture de la 7e journée.

Au stade de la Ceramica, André-Frank Zambo Anguissa et ses partenaires ont donné la leçon aux Andalous, toujours privés de Nabil Fekir (5-1). L'inoxydable Santiago Cazorla a de nouveau marqué, sur penalty, et l'ancien attaquant du Paris FC, de Sochaux ou Angers, Karl Toko-Ekambi, a lui signé un doublé. Et voilà Villarreal qui remonte provisoirement à la 5e place de Liga, avec trois points d'avance sur ses victimes du jour.