Liga : Vers un passage sur le billard pour Dembélé ?

Encore un coup dur pour Ousmane Dembélé. Le Français est sorti sur blessure mercredi, à la 25eme minute de la rencontre entre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund (3-1) en larmes. Le champion du monde souffre d'une lésion musculaire à la cuisse droite. Une rechute qui a ouvert la cicatrice à l'endroit même où il avait été blessé à la fin de la saison dernière contre le Celta Vigo.

Si les premières estimations annonçaient un retour de l’ancien Rennais en janvier, le média espagnol AS annonce que le Barça et le joueur réfléchiraient à l'opération et une réunion s'est tenue avec les médecins du club et les dirigeants catalans afin de lever le voile sur ces blessures à répétition de l'ancien Rennais. Si cette solution est choisie, Ousmane Dembélé pourrait manquer trois mois de compétition.