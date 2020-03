Liga : Triste première pour le FC Barcelone

Malgré de bonnes opportunités, le FC Barcelone n'a pas réussi à trouver le chemin des filets ce dimanche face au Real Madrid. Quique Setién l'a bien compris et s'est exprimé sur le sujet en conférence de presse d'après match : « Le plus frustrant ? Avoir des occasions et ne pas marquer. En première période, on a réussi à passer ce pressing, on a eu des occasions, mais on n'a pas été précis. En deuxième période, pareil, mais on a commencé à avoir des imprécisions qui ne nous ont pas permis d'avancer et on a souffert avec les pertes de balle. On a eu deux ou trois occasions, mais ça n'a pas pu se concrétiser », a ainsi déclaré l'entraîneur barcelonais. Preuve de l'inefficacité offensive du club catalan, c'est la première fois que le FC Barcelone ne marque pas face au Real Madrid en championnat depuis la saison 1974-1975.

Pas de victoire face au Real, une première depuis 2007-2008

Si, au match aller le résultat du match s'était soldé par un triste match nul (0-0), l'équipe de Zinédine Zidane l'a donc emporté ce dimanche (2-0). Incapables de battre leur grand rival en championnat, les Blaugrana n'avaient plus réalisé une telle performance depuis la saison 2007-2008. Cette saison-là, le club madrilène avait remporté les deux Classicos en championnat (0-1 au Camp Nou et 4-1 au Santiago-Bernabéu). Malgré ce coup dur subi par les coéquipiers de Lionel Messi sur la pelouse des Madrilènes ce dimanche, le FC Barcelone est plus que jamais dans la course au titre avec seulement un point de retard sur le leader.