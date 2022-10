Liga : Tebas menace d'une grève à cause de la Super Ligue

La Liga est en sérieux risque de grève. Selon la Cadena Cope, Javier Tebas a en effet convoqué une assemblée extraordinaire jeudi prochain, le 27 octobre. L es clubs de première et deuxième division espagnole discuteront d’une grève le lendemain selon le média. Ainsi, même si cela reste incertain, la 12ème journée de Liga et la 13ème journée de Liga Santander pourraient ne pas se disputer. L’homme fort du football professionnel espagnol demande au gouvernement national de procéder à une modification d’une loi votée récemment qui faciliterait la création d’une Super Ligue et mettrait ainsi en péril l’accord signé entre la Liga et le fonds CVC au sujet des droits TV, indique la Cope.

La Super Ligue de nouveau sur le devant la scène

Ces derniers jours, le projet de Super Ligue, auquel le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus Turin s’accrochent toujours, est revenu au centre de l'actualité. En effet, dans un entretien accordé au Financial Times, Bernd Reichart - le nouveau PDG à la tête des promoteurs - a fixé comme "raisonnable" un lancement éventuel de cette ligue fermée pour l'exercice 2024-2025. Ce projet lancé par douze grands clubs européens avait été dévoilé en avril 2021 avant de rapidement capoter face à la fronde des supporters, en à peine 48 heures.