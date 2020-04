Liga : Tebas menace d'un retrait de points les équipes qui ne veulent pas reprendre

Le football est à l'arrêt mais tous les pays tablent sur un plan de reprise. La Bundesliga devrait être le premier championnat majeur à reprendre ses droits, d'ici deux semaines. La Liga espère suivre. Javier Tebas n'envisage pas d'autres possibilités, malgré la crainte - légitime - des acteurs du football au sujet des conditions sanitaires. Le fantasque patron de la ligue espagnole a même été plus loin en envisageant un retrait de points pour les équipes qui ne souhaiteraient pas reprendre. "Lorsque la fédération espagnole nous donnera l'ordre de rejouer, s'il y a des équipes qui ne veulent pas jouer cela sera traité comme une absence, a-t-il lancé. Tout d'abord, trois points seront retirés, puis potentiellement plus selon les règles. Ils rentreront chez eux...".

Tebas menace les clubs et craint une grave crise économique

Cette sortie médiatique, malvenue dans le contexte actuel, ne devrait pas passer inaperçue de l'autre côté des Pyrénées. Tebas défend son point de vue en rappelant l'impact de la pandémie de Covid-19 sur l'économie du football. « Il pourrait y avoir une crise économique grave, qui pourrait détruire de nombreux emplois. Notre responsabilité est celle du football. Nous devons nous rappeler qu'en Espagne, le football professionnel, les 42 clubs, les entreprises concernées, représentent 1,37% du PIB du pays. Nous générons 180 000 emplois directs et indirects. Nous sommes concernés et nous avons tous été touchés, mais cela ne signifie pas que des stratégies ne peuvent pas être mises en place pour que la pandémie ne devienne pas aussi économique. »