Liga - Tebas : "Ce que le PSG fait est aussi dangereux que la Super Ligue"

À l'occasion de la présentation de l'album Panini 2021-2022 de la Liga, le président Javier Tebas en a remis une couche sur le comportement du PSG. Observateur du recrutement effectué par le club francilien durant l'été, il n'a visiblement pas apprécié les départs de Lionel Messi (34 ans), ancien capitaine du FC Barcelone, et de Sergio Ramos (35 ans), ancien capitaine du Real Madrid, de la Liga. Ironisant sur ce sujet, Tebas y est allé de sa pique : "Le PSG ressemble à la Ligue des légendes quand on regarde l'âge de certains de ses joueurs", a-t-il commenté dans un premier temps, avant de repartir de plus belle : "Il y a des données qui montrent que ce n'est pas viable. Aujourd'hui, le PSG dépense plus de 500 millions d'euros en salaires, alors qu'il y a eu les pertes liées au Covid, et la baisse des droits TV en France. Ce n'est pas viable", a jugé Tebas, à propos du projet parisien.

"Nous allons régler le problème du PSG"

Plutôt confiant dans la capacité de la Liga à grandir en s'appuyant sur "de nombreux jeunes joueurs", malgré le départ de Messi, le dirigeant ne compte rien lâcher dans son combat face aux "clubs-états". " On a dénoncé le PSG et (Manchester) City il y a quelques années et évidemment c'est quelque chose qu'on va recommencer. Nous allons régler le problème du PSG. Ce que le PSG fait est aussi dangereux que la Super Ligue. Nous allons nous battre contre les clubs-états, qui sont autant nos ennemis que la Super Ligue", a promis Tebas. Cela fait plusieurs années que le président de la Liga a le PSG dans le collimateur accusant, notamment, le club francilien de dopage financier. Visiblement, la grande histoire d'amour n'est pas terminée...