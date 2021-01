Liga : Real ou Barça, qui est le plus sous pression ?

En Espagne, deux monuments semblent être plus que jamais en péril et ce, depuis désormais plusieurs semaines déjà, voire même plusieurs mois. En effet, il s'agit du Real Madrid mais également du FC Barcelone. Actuellement, au niveau du classement de la Liga, c'est l'Atlético de Madrid qui domine les débats, avec deux matchs en retard. Derrière, le Real suit, avec un match en moins et sept unités de retard sur son grand rival. Enfin, le podium est complété par le Barça, qui a également encore une rencontre à disputer et qui accuse un retard de trois points sur les Merengue. Si l'on se réfère aux derniers résultats des deux clubs ainsi qu'à leur calendrier respectif, il semblerait bien que le Real Madrid joue gros, en ce qui concerne ce week-end dans un premier temps. En effet, les hommes de Zinédine Zidane n'ont plus remporté la moindre rencontre depuis le 2 janvier dernier. C'était alors contre le Celta Vigo, en Liga (2-0).

Un bon coup à jouer pour le Barça ?

Depuis, les Merengue restent sur trois rencontres consécutives sans succès, toutes compétitions confondues, dont une piteuse élimination de la Coupe du Roi, au stade des 16emes de finale, ce mercredi, contre le club d'Alcoyano, pensionnaire de troisième division (2-1 ap). De leur côté, les Catalans n'ont pas réussi à remporter la Supercoupe d'Espagne, contre l'Athletic Bilbao (2-3 ap), ce dimanche, mais leur dernier revers dans l'élite date du 5 décembre dernier, sur la pelouse de Cadix (2-1). Ce week-end, des deux équipes, c'est le Real Madrid qui entre sur le pré le premier. En effet, ce samedi (21h00), le club de la Capitale se déplace sur la pelouse d'Alaves, dans le cadre de la 20eme journée de Liga. Une pression supplémentaire, dans la mesure où lors du match aller, le 28 novembre dernier, pour le compte de la 11eme journée du championnat d'Espagne, les Babazorros s'étaient imposés à Madrid (1-2). Une nouvelle défaite et la Maison Blanche serait alors à la portée des Barcelonais. En cas de revers des Madrilènes et si les hommes de Ronald Koeman prenaient la mesure d'Elche, ce dimanche (16h15), alors la hiérarchie s'inverserait. Au Real Madrid de ne pas fléchir, encore une fois.