Liga : Quatre Français dans l'équipe type du week-end

Les représentants français ont été à l'honneur des quotidiens sportifs espagnols après la 11eme journée de la Liga. Parmi eux, quatre Français figurent parmi les membres de l'équipe-type du week-end dernier. Tout d'abord, celui qu'on ne présente plus, Jules Koundé du Séville FC. L'ancien Bordelais de 22 ans poursuit sa progression à vitesse grand V et s'affirme de plus en plus en charnière centrale aux côtés de Diego Carlos, l'ex-défenseur du FC Nantes.Antoine Griezmann, auteur d'une performance XXL contre Ossasuna partage l'attaque de cette « équipe » avec Aspas. Le N°7 barcelonais a été étincelant et son but, une magnifique reprise de volée, est venu récompenser un match solide de sa part. Quelques jours après un entretien télévisé avec la Movistar où il a réglé ses comptes, le Mâconnais semble plus que jamais déterminé à rester focus sur lui et son club.Mais ce sont les deux derniers tricolores qui attirent l'attention, Thomas Lemar et Florian Lejeune. Le premier s'est montré particulièrement à son avantage en l'absence des cadors habituels (Joao Félix, Diego Costa et Luis Suarez). L'ancien Monégasque, sans s'être montré décisif contre Valence (victoire, 1-0), est parvenu à dynamiser son équipe et a impulsé le rythme.« Je suis très content de la prestation de Lemar, s'enthousiasmait El Cholo. Cela faisait un moment qu'il n'avait pas signé une prestation comme celle d'aujourd'hui (samedi). Lemar est un très bon joueur, croyez-moi ! Dans l'équipe, on n'a pas un seul joueur avec sa vitesse, sa conduite de balle, son style... J'espère que l'on pourra lui donner la confiance dont il a besoin, car c'est un joueur qui peut nous faire beaucoup de bien. »Et c'est surtout le dernier des quatre qui est le plus méconnu : Florian Lejeune.Véritablement globe-trotter, le Parisien a démarré sa carrière au FC Sète en 2008 avant de jouer à Agde, Istres, Villarreal, Brest, Gérone, Manchester City, de nouveau Gérone, Eibar, Newcastle et enfin Alavès sous la forme d'un prêt.Plus récemment, il y a trois ans, le défenseur avait tapé dans l’œil de Rafael Benitez alors entraîneur de Newcastle, qui l'avait enrôlé pour 10 millions d'euros et un contrat de 5 ans. Lejeune a réalisé une première saison encourageante (24 matchs) avant de connaître une saison 2018/2019 pourrie par deux blessures aux genoux d'abord à gauche (absent de juillet 2018-janvier 2019) puis à droite (avril 2019 à décembre 2019). Malgré un retour retentissant en janvier 2020 où il marque un doublé en 1 minute 30, son ancien coach à Eibar, devenu technicien à Alavès, lui fait un appel du pied et le défenseur file en Espagne pour la Liga sous la forme d'un prêt. Depuis le début de saison, Florian Lejeune revit, a déjà disputé 9 rencontres et participe activement au bon début de saison de son club.