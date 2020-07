Liga : Pellegrini retrouve un banc

📣 OFICIAL | Manuel Pellegrini, entrenador del #RealBetis a partir de la próxima temporada 🤝🆕💚

Un habitué du championnat espagnol

Alors que la saison n’est pas encore terminée en l’Espagne, les dirigeants des différents clubs préparent déjà le prochain exercice. C’est ainsi que le Betis Séville vient d’annoncer l’arrivée de Manuel Pellegrini pour la prochaine saison. L’entraîneur chilien a paraphé un contrat de deux saisons avec le club andalou. Sept ans après son départ de Malaga, l’ancien coach de Manchester City va donc faire son retour dans le championnat espagnol.



Arrivé en Europe en avril 2004, sur le banc de Villarreal, Manuel Pellegrini arrive à hisser le sous-marin jaune à une troisième et une deuxième place en championnat, en plus d’une demi-finale de Ligue des champions contre Arsenal en 2006. Après un court passage au Real Madrid lors de la saison 2009-2010, Pellegrini s’engage avec Malaga l’été 2010. Avec le club andalou, l’entraîneur chilien réussit l’exploit de qualifier son équipe pour la Ligue des champions, hissant même Malaga jusqu’en quart de finale de l’édition 2012-2013. À l’été 2013, Pellegrini quitte l’Espagne afin de rallier Manchester City, et son armée de stars. Il sera remplacé par Pep Guardiola à l'été 2016.

