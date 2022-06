L'attaquant argentin Paulo Dybala devrait quitter la Juventus Turin à la fin du mois de juin, à l'expiration de son contrat, et l'on pensait qu'il rejoindrait l'Inter Milan. Mais les négociations ont été mises en attente alors que l'Inter se rapproche de la signature de Romelu Lukaku pour la saison 2022-23 sous forme de prêt. Cela signifie qu'ils devraient vendre deux de leurs autres attaquants pour pouvoir faire venir Dybala et, par conséquent, l'Argentin pourrait devoir jeter son regard plus loin. L'Atlético de Madrid et le Real Madrid sont deux options potentielles d'après les informations de Football Italia.

Dybala a la cote en Espagne



Diego Simeone apprécie son compatriote, mais il n'a pas de place dans son attaque. Carlo Ancelotti l'apprécie également et pourrait le recruter si Marco Asensio devait, comme prévu, quitter le Santiago Bernabeu cet été. La Roma et le Milan sont également des options.