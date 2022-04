Liga : Panne incroyable de Benzema, le Real Madrid croque Osasuna

Karim Benzema n’a pas marqué. C’est un petit événement dans la vie du Real Madrid cette saison, surtout ces derniers mois, d’autant que la star française a loupé deux penalties (52e, 58e) mercredi soir à Pampelune lors de la 33e journée du Championnat d’Espagne.



La maladresse de KB9 n’a pas empêché la formation de Carlo Ancelotti de faire respecter la hiérarchie. Le leader de Liga s’est imposé face au neuvième de Liga, 3-1, grâce à des buts de David Alaba (12e), Marco Asensio (45e) et Lucas Vasquez (90e + 6).



Au classement, le Real creuse un peu plus l’écart avec son dauphin du soir, l’Atlético de Madrid (17 points de mieux !). Le FC Barcelone et le FC Séville pourront repasser deuxièmes en cas de bon résultat jeudi soir.