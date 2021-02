💯 @Dembouz reaches the century mark in games played for Barça! 👏👏👏 pic.twitter.com/Beht8OicSt

vient de célébrer son centième match disputé sous les couleurs catalanes., l'attaquant Français a pu fêter ce cap. Souvent blessé,, soit plus d'un quart de ses fameux cent matchs.Cette année,, le tout assaisonné de quatre passes décisives. L'arrivée de Ronald Koeman sur le banc du Barça n'y est pas non plus pour rien puisque le Néerlandais lui fait confiance et n'hésite jamais à le faire jouer.Sur les cent matchs qu'il a disputés avec Barcelone, Ousmane Dembélé en a remporté soixante-dix, pour dix-huit nuls et seulement douze défaites.En tout, il a donc été impliqué sur quarante-quatre buts catalans. Sa meilleure association est celle qu'il a avec Lionel Messi. L'Argentin lui a ainsi offert huit passes décisives quand, en sens inverse, Dembélé lui en a offert cinq.