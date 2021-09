Liga : Nico Williams, pour marcher dans les traces d'Inaki

Un Williams peut en cacher un autre. Depuis 2020, l'ailier espagnol Nico Williams, âgé de seulement 19 ans, est un footballeur professionnel de l'équipe de l'Athletic Bilbao. Mais ce n'est que le 28 avril dernier que le natif de Pampelune a ainsi fait ses débuts, en seniors, avec son club formateur. En effet, il était alors entré en jeu à l'occasion d'une rencontre du championnat d'Espagne de football contre le Real Valladolid et la score final de cette rencontre avait été de 2-2. Pour la petite anecdote, dans ce même match, son grand frère, à savoir Inaki, était lui aussi entré en cours de jeu.

🇪🇸 Athletic Bilbao

🔄 Iñaki Williams entre en jeu et rejoint sur le terrain son frère Nico Williams !

👉 C'est la première fois que les deux frères jouent ensemble en professionnel ! pic.twitter.com/QNJgF5DNLu — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 28, 2021

Déjà six matchs pour Nico Williams avec l'Athletic Bilbao



A l'époque, il s'agissait, malgré tout, d'un petit événement puisque, en effet, c'était la toute première fois que deux frères évoluaient alors en même temps, en faveur du club basque, depuis l'année 1986 et les frères Julio et Patxi Salinas. En tout, pour le moment, l'ailier espagnol compte six matchs avec l'Athletic Bilbao, toutes compétitions confondues, alors que c'est véritablement cette année qu'il enchaîne les bouts de rencontres. Même s'il n'a donc que 19 ans, cela n'a pas empêché Nico Williams d'effectuer déjà ses débuts au sein de la sélection espagnole espoirs. C'était alors pas plus tard que le 3 septembre dernier.

Inaki Williams en est à 300 rencontres avec le club basque

Dans le cadre d'une rencontre comptant pour les éliminatoires du championnat d'Europe, il était même entré en jeu, contre la Russie. De son côté, le grand frère de Nico Williams, Inaki, est aujourd'hui âgé de 27 ans. S'il a été également formé au sein du club de l'Athletic Bilbao, il a alors débuté sa carrière professionnelle ailleurs, avant de revenir au sein de son club de toujours en 2014.Toutes compétitions confondues, Inaki Williams a inscrit un total de 69 buts et délivré 41 passes décisives en 300 matchs disputés. Son petit frère, Nico, sait ce qu'il lui reste à faire.