Le départ de Luis Suarez à l'Atlético de Madrid à l'été 2020 a particulièrement touché Lionel Messi. Ami proche du goleador uruguayen, l'Argentin n'a pas digéré la décision des dirigeants du Barça de pousser Suarez dehors. Un choix dont l'étrangeté s'est confirmée depuis le début de la saison puisque le Colchonero occupe actuellement la place de meilleur buteur de la Liga.



Avec seize réalisations au compteur, Luis Suarez devance actuellement Lionel Messi d'un tout petit but. Ce samedi face à Alaves, La Pulga a marqué deux fois pour revenir à une unité de son ancien camarade de club. Le titre de Pichichi est loin d'avoir trouvé son lauréat, d'autant que Luis Suarez aura l'opportunité de creuser à nouveau l'écart ce mercredi face à Levante, au lendemain du choc de Ligue des champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain.



Sur les onze dernières saisons de Liga, Lionel Messi a terminé sept fois meilleur buteur du championnat d'Espagne (dont les quatre dernières années, à chaque fois à plus de vingt-cinq buts). De son côté, Luis Suarez n'a été Pichichi qu'à une seule reprise. C'était en 2015-2016 (quarante buts).