Liga : Martin Odegaard de retour au Real Madrid

Es difícil calar tanto en tan poco tiempo, te deseamos lo mejor. Eskerrik asko, Martintxo 💙#AurreraRealahttps://t.co/Lp7C3rOutv

— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) August 12, 2020

À

Un départ pour Modric ou Isco ?

Marca a indiqué que le retour d'Odegaard signifierait possiblement le départ de certains des milieux de terrain actuels de l'équipe de Zidane, ce qui peut arriver avec Luka Modric et Isco, qui veulent rester au Real Madrid, mais le manque de minutes de jeu ou un rôle différent dans l'équipe

Prêté cette saison à la Real Sociedad par le Real Madrid, Martin Odegaard a su se montrer à la hauteur sur le terrain (36 matches toutes compétitions confondues, pour un bilan de 7 buts et 9 passes décisives). Le jeune milieu de terrain norvégien va pouvoir évoluer sous les ordres de Zinédine Zidane du côté du Santiago Bernabeu. Ce mercredi, par le biais d'un communiqué, le club basque a officialisé le départ d'Odegaard, qui laissera de grands souvenirs aux supporters du club basque., commente notamment la Real Sociedad, qui a terminé à la sixième place du classement en Liga, après avoir longtemps été en position de se qualifier pour la Ligue des champions.titre de rappel, Odegaard est sous contrat jusqu'en juin 2023 avec les Merengues et a donc un certain temps devant lui afin de s’inscrire durablement dans l'effectif.madrilène dirigée par le technicien français, pourraient peser dans la balance.