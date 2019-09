Pas de vainqueur, ni de but entre Majorque et l’Athletic Bilbao (0-0), vendredi soir, en ouverture de la 4e journée de Liga. Ce point obtenu en déplacement permet tout de même au club basque de préserver son invincibilité et de s’installer provisoirement à la deuxième place du championnat avec 8 unités, à une longueur de l’Atlético Madrid.