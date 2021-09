Liga : Luuk de Jong au Barça, pour quoi faire ?

Son arrivée n'était certainement pas la plus attendue de ce mercato estival. Pensionnaire du FC Séville depuis 2019 et avec qui il est encore sous contrat jusqu'à la fin du mois de juin 2023, l'avant-centre international néerlandais Luuk de Jong (31 ans) a été prêté au FC Barcelone, une saison avec option d'achat. Une arrivée officialisée lors du tout dernier jour du marché des transferts, et plus précisément le 31 août dernier. Un renfort qui a forcément de quoi surprendre, surtout par rapport aux dernières années difficiles du principal intéressé du côté du FC Séville. Par conséquent, il est certain que Luuk de Jong ne débarque pas en pleine confiance personnelle.



De Jong va notamment retrouver Koeman et Depay



Mais en Catalogne, l'attaquant arrive sous les ordres d'un compatriote, à savoir Ronald Koeman. Les deux hommes se connaissent déjà puisqu'ils se sont côtoyés en sélection nationale. Au niveau de l'effectif, De Jong retrouvera ainsi également un autre compatriote, en la personne de Memphis Depay. Les deux hommes se côtoient également avec la sélection des Pays-Bas, après avoir également joués ensemble sous les couleurs du PSV Eindhoven. Au FC Barcelone, Luuk de Jong (1,88m) sera un élément important, notamment en ce qui concerne le jeu aérien. Il sera, à coup sûr, primordial lorsqu'il s'agira d'effectuer des déviations, ou alors même de marquer, de la tête.



Muet depuis le 6 mars dernier



Toutefois, Luuk de Jong va devoir assez rapidement retrouver la confiance qu'il semble avoir perdue depuis un certain temps désormais, et surtout devant le but. En effet, l'international néerlandais n'a plus trouvé le chemin des filets, avec son club du FC Séville, depuis le samedi 6 mars dernier. Il s'agissait alors d'un but de la tête, sur la pelouse d'Elche (2-1), à l'occasion de la 26eme journée de Liga. Ce samedi soir à 21h00, l'attaquant néerlandais aurait dû effectuer ses grands débuts... sur la pelouse du FC Séville, mais cette rencontre a ainsi été reportée et les retrouvailles, tout comme les débuts du principal intéressé, attendront donc.