Liga : Lionel Messi reçoit l'éloge de Diego Simeone

Depuis maintenant presque 20 ans, Lionel Messi réalise une carrière exceptionnelle. Il est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l'histoire du football. En tout cas, il est celui qui a remporté le plus de Ballon d'Or. Le joueur du Paris Saint Germain a inscrit sept fois son nom au palmarès du trophée de meilleur joueur du monde. Cet hiver, il s'est imposé au Qatar lors de la Coupe du Monde avec l'Argentine. En conférence de presse, l'entraîneur de l'Atlético Madrid, Diego Simeone, a été interrogé à propos du septuple Ballon d'Or. Comme beaucoup, il a été très admiratif du joueur du PSG.

"Là où Messi joue, il sera toujours le plus déterminant, que ce soit en équipe nationale d'Argentine, dans son club actuel ou à Barcelone dans le passé. C'est normal que lorsqu'il y a un joueur comme Leo, il y a de grandes chances de gagner ce match. J'ai toujours dit que lorsque je jouais la Coupe du monde aux côtés de Maradona, qui était déjà grand, j'avais le sentiment, en tant que coéquipier, qu'il était très difficile de perdre les matches. Pourquoi ? Parce que vous avez le meilleur avec vous. Et quand vous avez le meilleur avec vous, les chances de gagner sont toujours plus grandes."