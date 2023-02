Liga : l’incroyable anecdote de Rodrygo !

Arrivé en 2019 au Real Madrid, Rodrygo aurait pu faire un choix bien différent. En effet, outre l'intérêt de la Casa Blanca, le FC Barcelone était également sur les rangs pour s’offrir l’espoir des auriverdes. Dans une interview accordée au média Goal, l’ancien joueur de Santos est revenu sur ce choix cornélien.

"J’avais deux maillots : l’un du Barça et l’autre du Real Madrid"

« Quand mon père m’a annoncé la nouvelle… Je raconte toujours cette histoire. J’avais deux maillots : l’un du Barça et l’autre du Real Madrid et je devais choisir. C’était très facile pour moi de choisir. Mais tout était convenu avec Barcelone et c’était une surprise pour moi, je ne m’attendais pas à ce que le Real Madrid vienne. C’était une peur mais ensuite l’un des moments les plus heureux de ma vie », indique-t-il tout sourire.