On connaissait déjà la date, on sait maintenant à quelle heure se jouera le premier Clasico de la saison entre le FC Barcelone et le Real Madrid. La Liga a annoncé mercredi que le coup d’envoi de ce choc de la 10e journée du championnat espagnol sera donné à 13 heures, le samedi 26 octobre prochain, à suivre en direct et en exclusivité sur beIN SPORTS.