Liga : Les supporters lancent de faux billets en tribunes pour dénoncer l'affaire Negreira

Ce dimanche, le Séville FC recevait les joueurs d'Almeria avant que le FC Barcelone ne se déplace sur la pelouse de l'Athletic Bilbao dans le cadre de la 25ème journée de Liga. Si Séville et le Barça sont sortis victorieux de leur match, les rencontres ont été marquées par une colère des supporters à propos de l'affaire qui touche le club catalan. La semaine dernière, quatre anciens dirigeants du Barça ont été inculpés, tout comme le club lui-même en tant que personne morale.

Accusé de corruption, le Barça est dans le collimateur des autres clubs espagnols ainsi que dans celui de la justice. Ce faisant, les anciens présidents du Barça Josep Bartomeu et Sandro Rosell ainsi que les directeurs Oscar Grau et Albert Soler ont été inculpés pour "corruption", "abus de confiance" et "faux en écritures de commerce", pour des versements qui auraient profité à José Maria Enriquez Negreira, ancien responsable de l'arbitrage. Afin de dénoncer cette affaire, les supporters présents en tribunes lors des matchs Séville FC - Almeria et Athletic Bilbao - FC Barcelone ont lancé des faux billets bleu et rouge sur lesquels figure le logo du Barça accompagné du terme "mafia", en plus de pancartes proclamant "Stop à la corruption". Si le comportement des supporters a San Mamés a déçu Xavi, Joan Laporta continue de clamer l'innocence du club catalan.