Liga : Les grandes dates de la saison

Après un dernier exercice marqué notamment par un arrêt de la saison et avant un Euro 2020 où la Roja nourrit logiquement des ambitions, la Liga a dû revoir ses plans. En effet, alors que le dernier championnat s’est terminé le 19 juillet dernier à cause de la pandémie de coronavirus qui a touché le monde cette année, ce nouvel exercice va reprendre ce week-end, moins de deux mois donc après la fin du dernier. Pour aider la sélection espagnole à préparer au mieux le grand événement football de l’été 2021, qui aura normalement lieu du 11 juin au 11 juillet 2021, la Liga finira d'ailleurs le 23 mai.

Des matchs le vendredi et le lundi ?

Ainsi, c’est sur une durée d'un peu plus de huit mois que la Fédération et la Ligue espagnole ont dû composer pour établir le calendrier de cette saison 2020-21, qui s’annonce déjà palpitante. Alors que le championnat d’Espagne aurait dû reprendre ce vendredi, il ne débutera finalement que le 12 septembre. Les deux instances s’opposant au sujet des matchs le vendredi et le lundi. Or, avant une réponse définitive des tribunaux courant octobre, c’est bien la rencontre entre Eibar et le Celta Vigo qui lancera la saison, et non Grenade – Athletic Bilbao, comme c'était initialement prévu. Par ailleurs, les clubs engagés dans les coupes d’Europe en août dernier ont vu leur calendrier être aménagé lors des premières journées.

Un « Boxing day » en Espagne

De ce fait, le Real Madrid et Getafe débuteront lors de la 2eme journée, le week-end du 19-20 septembre, tandis que le FC Barcelone, l’Atlético de Madrid et le FC Séville sont attendus pour la 3eme journée, soit encore une semaine après. Autre grosse nouveauté en Liga cette saison, c’est l’instauration d’un « Boxing day » comme en Premier League. La 15eme journée est prévue le 23 décembre, la 16eme le 30 décembre et la 17eme dès le 3 janvier. Enfin, deux dates à retenir en particulier, les Clasicos entre les Merengue et les Blaugrana sont pour le moment programmés le 25 octobre au Camp Nou (7eme journée) et le 11 avril à Bernabéu (30eme journée).