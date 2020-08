Lionel Messi participera-t-il aux deux prochains Clasicos en Liga lors de la saison à venir ? Rien n'est moins sûr... Ce qui est certain, en revanche, c'est que l'on connaît les dates des deux chocs entre le Real et le Barça en 2020-2021. La LFP espagnole a en effet communiqué le calendrier officiel et l'on peut noter l'apparition d'une sorte de Boxing day à l’anglaise. Comprenez que les joueurs du championnat espagnol joueront pendant les fêtes de fin d'année, à l'instar de leur homologues de Premier League. Ainsi, la 15e journée est prévue le 23 décembre et la 16e le 30 décembre. Les clubs ibériques entameront par ailleurs l'année 2021 dès le 3 janvier avec la 17e journée.

Les dates des Clasicos connues

On apprend aussi que la première journée de Liga aura lieu le week-end du 13 septembre 2020 et que le championnat s'achèvera le 23 mai 2021. Le Clasico aller est prévu le 25 octobre au Camp Nou lors de la 7e journée. Le retour aura lieu à Bernabéu le 11 avril lors de la 30e journée. Des dates à marquer à la craie blanche pour tous les amateurs de joutes ibériques, avec ou sans Messi. Plutôt sans d'ailleurs, selon les dernières tendances.



Le programme de la première journée de Liga

Deportivo Alavés- Betis

Atlético de Madrid-FC Séville

FC Barcelone - Elche

Eibar - Celta

Cadix - Osasuna

Grenade - Athletic Bilbao

Real Madrid - Getafe

Valence - Levante

Valladolid - Real Sociedad

Villarreal - Huesca