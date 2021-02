Le Real laborieux sans Benzema

Gagner avec un onze estropié pour profiter du faux pas du voisin et leader de l'Atlético contre Levante, telle était l'équation que devait résoudre Zinedine Zidane, dont l'équipe semble traverser une hécatombe de blessures permanente depuis le début de la saison. Le dernier soldat merengue à être tombé n'est autre que Karim Benzema. L'attaquant français est d'ailleurs incertain pour le choc importantissime face à l'Atalanta Bergame en 8es de finale de C1, prévu en milieu de semaine. Privé de son homme à tout bien faire, le Real a manqué d'imagination face aux mal classé de Valladolid au José Zorilla. Les hommes de Zizou n'ont d'ailleurs pas trouvé la faille lors du premier acte. Pis encore : sans un double arrêt miraculeux de Thibaut Courtois à la 7e minute sur un pointu d'Orellana suivi d'un intérieur du droit de Janko, Madrid aurait été mené par une équipe qui lutte pour sa survie en Liga.C'est finalement grâce à son joueur indispensable que le Real a finalement ouvert le score. Peu après l'heure de jeu, Casemiro inscrivait sa 5e réalisation de la saison en Liga (c'est d'ailleurs la saison la plus prolifique du milieu brésilien). L'ancien joueur de Porto avait auparavant raté deux opportunités franches, lui qui s'est bombardé deuxième meilleur buteur du Real cette saison grâce à son but. En fin de rencontre, le Real faisait tourner et pouvait compter sur un Courtois rassurant, à l'inverse de sa défense. Pas franchement brillant, pas vraiment convainquant non plus, le Real revient néanmoins à trois points de l'Atlético Madrid en tête de la Liga pour bien préparer le rendez-vous face à l'Atalanta, avec ou sans Karim Benzema.