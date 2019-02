Liga: Le Real renversé au Bernabéu par Gérone

Malgré l’ouverture du score de Casemiro en première période (25e), le Real Madrid s’est incliné à domicile face à Gérone (1-2), dimanche midi, pour le compte de la 24e journée de Liga. Les Merengues perdent ainsi la 2e place du classement et comptent deux points de moins que l’Atlético, vainqueur la veille à Vallecas (0-1).

Christian Stuani (65e), sur un penalty donné après une main de Sergio Ramos, et Portu (75e) ont renversé la situation après l'heure de jeu. Entrés en jeu, Vinicius Jr (58e), Gareth Bale (66e) et Mariano Diaz (74e) n’ont pas su répliquer et Sergio Ramos a même écopé d’un deuxième avertissement synonyme d’exclusion (90e).

Les Catalans remontent en 15e position.