Après son probant succès dans le Clasico (2-1), le Real Madrid marque le pas. La formation de Carlo Ancelotti n'a pas pu venir à bout d'Osasuna, surprenant trouble-fête de Liga cette saison. Les Merengue ont manqué de tranchant et d'efficacité pour aller au bout de leurs intentions de ce match, malgré les présences de leurs hommes forts du moment, Karim Benzema et Vinicius Junior.

Benzema a trouvé le poteau

Sans surprise, le Real a pourtant dominé son adversaire dans des proportions importantes en termes de possession de balle et de situations de but. Mais les opportunités vraiment franches ont été plus rares. Eder Militao aurait pu débloquer la situation à la demi-heure de jeu sur une frappe flottante et vicieuse mais le portier des visiteurs s'est interposé (30e). Après le repos, chaque équipe a eu son frisson. Osasuna a été tout proche de faire le coup parfait sur une reprise de Moncayola venue s'écraser sur le montant (50e). Chanceux sur cette action, les Merengue ne l'ont pas été autant dix minutes plus tard, lorsque Karim Benzema a lui aussi trouvé le montant sur une frappe splendide (61e). 0-0, score final. Le Real garde les commandes de la Liga aux côtés des deux clubs de Séville et de la Real Sociedad. Osasuna pointe au sixième rang.