Liga : Le Real Madrid accroché par le Celta Vigo

La Galice jusqu'à la lie ?

Zinedine Zidane avait averti ses ouailles lors de son point presse d'avant-match : le Celta ne mérite pas sa place en bas de tableau de la Liga. Le club galicien s'est montré très coriace à Santiago Bernabeu face au Real Madrid,Le Belge s'est d'ailleurs montré à son avantage et a pu combiner avec Karim Benzema à plusieurs occasions face à une défense galicienne regroupée après son ouverture du score dès la 7e minute. Smolov ayant tranquillement trompé Courtois en profitant d'un mauvais placement de Varane sur une ouverture en profondeur.Le Real et ses stars se sont ensuite cassés les dents face à une arrière-garde des visiteurs aussi solide que solidaire. Un Real emprunté qui avait du mal à l'emporter, voilà le scénario qui se dessinait à mesure où les minutes s’égrainaient dans la capitale espagnole. Mais à la 52e minute, Toni Kroos, l'artificier maison, profitait d'un centre de Marcelo bien lancé par Benzema pour marquer du gauche et ainsi égaliser. De quoi sonner la récolte pour les locaux avec un Hazard qui obtiendra par la suite un penalty transformé par le capitaine courage Sergio Ramos peu après l'heure de jeu. La dynamique de l'affrontement change alors et le Real, moins dans l'urgence, peut continuer d'attaquer avec plus de discernement, voire, de retenue. Un peu trop même. Puisque les merengue se feront rejoindre par Santi Mina d'une frappe croisée suite à un service de Denis Suarez dans la profondeur à deux minutes de la fin.