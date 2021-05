Le Real Madrid est la marque de football avec le plus de valeur au monde, selon une liste récemment publiée qui place le club merengue devant le FC Barcelone et Manchester United. C'est la troisième année consécutive que le Real Madrid décroche la première place de cet onéreux classement et il est l'un des cinq clubs évalués à plus d'un milliard d'euros. L'étude menée par Brand Finance sous le nom de Football 50 2021, voit six clubs anglais figurer dans le top 10. La participation constante de Los Blancos à la Ligue des Champions a été soulignée comme un facteur clé de la valeur de leur marque.



"[Le Real Madrid] a toujours été en mesure d'assurer sa qualification en Ligue des Champions année après année", lit-on dans le rapport de Brand Finance. "Ce flux de revenus constant et le statut de la Ligue des Champions ont joué un rôle central dans le succès général du club." Un trophée qui doit beaucoup à Zizou.



Le classement est comme suit :

Real Madrid 1276 millions d'euros



Barcelone 1266 millions d'euros



Manchester United 1130 millions d'euros



Manchester City 1118 millions d'euros



Bayern Munich 1068 millions d'euros



Liverpool 973 millions d'euros



PSG 887 millions d'euros



Chelsea 769 millions d'euros



Tottenham 723 millions d'euros



Arsenal 675 millions d'euros