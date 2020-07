Euphorique après son titre obtenu lors de la journée précédente, le Real Madrid défiait Leganes ce dimanche pour le compte de l'ultime journée de Liga, avec une prestation assez inégale des merengue. Même si Ivan Cuéllar, le portier des locaux, devait sortir une sublime parade sur une frappe lointaine à la trajectoire flottante signée Fede Valverde dès la sixième minute. Le Real Madrid allait vite ouvrir le score. Non pas par Karim Benzema, comme on pouvait s'y attendre, mais par un autre joueur très important dans la quête du titre : Sergio Ramos. Le capitaine du Real profitait d'un coup franc d'Isco dans la surface pour smasher une tête gagnante. 1-0 dès la 9e minute. Leganes, qui devait s'imposer pour espérer se maintenir en première division espagnole, allait tout faire pour égaliser, bien aidé par une défense madrilène pusillanime et spectatrice en fin de première période faceLe Real allait revenir avec des intentions plus louables en seconde période, et une sublime passe de l'extérieur du droit signée Isco trouvait Asensio dans la profondeur. Ce dernier trompait tranquillement Cuéllar d'un plat du pied parfait. Le Real entrait ensuite en gestion et Zinedine Zidane se mettait à faire quelques expérimentations avec les entrées de Jovic et du très intéressant Brahim Diaz. Léganes ne lâchait rien cependant et à 20 minutes du terme, Oscar Rodriguez faisait briller Alphonse Areola d'une belle frappe. Le Real subissait, et finissait par rompre sur une frappe croisée rasante d'Assalé.Le Real a désormais les yeux rivés sur la Ligue des Champions et le duel qui l'attend face à Manchester City, en 8es de finale retour.