Carlo Ancelotti et son Real Madrid entamaient leur saison de Liga ce samedi face au Deportivo Alaves.avec notamment, Hazard, Bale et Benzema en attaque. David Alaba, lui, était aligné en tant qu'arrière gauche. La première période a vu des opportunités de part et d'autres et un Real pas franchement serein, ni détenteur de grandes certitudes ludiques. Alaves a d'ailleurs failli en profiter à différentes reprises.Mais le Real allait pouvoir se ressaisir dans le second acte. Grâce à qui d'autre que Karim Benzema, lequel profitait d'une petite talonnade d'Hazard sur un service de Vazquez pour conclure l'action. C'est Nacho qui allait permettre aux Merengue de faire le break quelques instants plus tard d'une frappe glissée suite à un centre venu de la droiteAlaves allait réduire le score sur un penalty causé par une faute de Courtois et marqué par Joselu, mais le Real allait signer un succès plus que mérité avec notamment un dernier but signé Vinicius dans le temps additionnel (4-1). Ça commence bien, Madrid et KB9 lancent leur saison !