Liga : Le podium pour le FC Séville

Tous les gros de la Liga étaient de sortie samedi soir. Cependant, la journée de dimanche n’était pas sans intérêt dans ce championnat car elle a vu plusieurs basculements s’opérer dans le haut du classement. Le FC Séville a notamment réussi à s’installer sur le podium au détriment de l’Atlético Madrid en allant gagner sur le terrain de Valladolid. Les Andalous n’ont fait la différence que sur un seul but, marqué sur pénalty par Ever Banega (13eme), mais cela a suffi à leur bonheur. Avec un calendrier favorable d’ici la trêve, les hommes de Julen Lopetegui peuvent espérer venir titiller le Barça et le Real en tête du classement.

Le Celta Vigo repart de l’avant

Dans les autres matches, on notera la nouvelle contre-performance de l’Espanyol de Barcelone. L’équipe catalane avait la possibilité de s’offrir un peu d’air en venant à bout de Getafe. En vain. Les Pericos n’ont pu faire mieux que match nul et restent avant-dernier du classement. Juste devant, on retrouve le Celta Vigo qui, de son côté, a su bien se relancer en dominant aisément Villarreal à l’extérieur (2-0).



L’Athletic Bilbao est aussi allé gagner à l’extérieur. Tombeurs d’Osasuna (2-1), les Basques montent à la 5e place et dépassent leurs rivaux régionaux de la Real Sociedad. Enfin, dans le duel des mal classés entre Eibar et Alavés c’est l’équipe de l’ancien Gunner Lucas Pérez qui a assuré le plein de points. Ce dernier s’est tout de même fait voler la vedette par Joselu, auteur d’un doublé.