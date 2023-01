Liga : le nouveau coup de sang de Jorge Sampaoli !

Jorge Sampaoli et l’arbitrage, c’est une grande histoire d’amour. Hier, le FC Séville a remporté un succès crucial contre Cadix (1-0) et sort de la zone de relégation. Dans un match très tendu, le spectacle était plutôt sur le banc andalou que sur le terrain. Avec un Jorge Sampaoli, fou furieux en acteur principal. Lors de la rencontre comptant pour la 18ème journée de Liga, le coach argentin a été exclu à l’heure de jeu ce samedi soir, après protestation et deux cartons jaunes reçus coup sur coup. Une fâcheuse habitude du disciple de Marcelo Bielsa. En 17 rencontres à la tête du FC Séville, Jorge Sampaoli a écopé de 4 cartons jaunes et d’un rouge en Coupe du Roi face à Linarés, le 4 janvier dernier.

L’ancien sélectionneur de l’Albiceleste n’est pas le seul sévillan à avoir perdu ses nerfs ce samedi soir. En effet, le directeur sportif de Séville, Monchi a également manifesté sa colère envers l’arbitrage. Frustré du but refusé pour une position de hors-jeu d'Erik Lamela en première période, Monchi a donné un violent coup de pied dans une bouteille d’eau à la pause. Une nervosité qui s’explique par le classement des Andalous cette saison. Après 18 rencontres disputées, Séville occupe une piteuse 15ème place au classement, bien loin de ses ambitions de qualification pour la prochaine Ligue des Champions.