Liga : Le FC Barcelone, un champion par défaut ?

Alors que l'Espagne est touchée de plein fouet par le coronavirus, la Liga est logiquement à l'arrêt depuis le 12 mars. Une situation qui pourrait même se compliquer vu que le pays pourrait rapidement passer en confinement général ce samedi. De ce fait, la poursuite du championnat espagnol parait hautement improbable dans les prochaines semaines. Pour l'heure, le FC Barcelone en occupe la tête avec 58 points et deux longueurs de plus que son grand rival, le Real Madrid. Pourtant, ces derniers viennent de remporter le Clasico retour (2-0), après un nul à l'aller en Catalogne (0-0). Si le classement venait à être gelé, les Blaugrana seraient-ils un champion par défaut ? Pas forcément.

Le Barça plus régulier que le Real

En effet, si les coéquipiers d'Antoine Griezmann n'ont guère brillé lors des deux gros rendez-vous de la saison contre l'équipe de Zinédine Zidane, ce sont bien eux qui sont en tête. Et cela, malgré une période bien compliquée dans leur saison, qui a vu Ernesto Valverde se faire limoger début 2020. Peu brillant défensivement (31 buts encaissés), le Barça est en revanche redoutable devant avec 63 réalisations, soit la meilleure attaque du championnat. Auteur de 19 buts, Lionel Messi est, lui, le meilleur buteur de la Liga. En 27 journées, les Catalans se sont donc montrés plus réguliers que le Real, malgré un petit point pris lors des confrontations directes.

Tebas veut un champion sur le terrain

Pour autant, en Espagne, l'idée serait pour le moment de finir d'une manière ou d'une autre la saison sur le terrain. C'est en tout cas l'idée de Javier Tebas, le patron de la Liga, d'après le quotidien Sport. Ce dernier verrait alors d'un bon œil le report de l'Euro et de la Copa América pour rattraper le retard entre le 15 mai et le 30 juin. Si une décision administrative ne devrait être choisie qu'en dernier recours, l'idée d'un format play-off court serait à l'étude afin d'attribuer le titre sur le terrain. Ainsi, si Barcelone occupe actuellement la tête de la Liga, il se pourrait bien que les Blaugrana doivent encore batailler pour obtenir un nouveau titre de champion d'Espagne.