Liga : Le FC Barcelone bientôt en faillite ?

Candidat à la présidence du Barça, Victor Font, leader du groupe Si al futur, s'est fendu d'une analyse au vitriol de l'état actuel du club catalan. Alors que 6 membres du conseil d'administration de Josep Maria Bartomeu ont démissionné de leurs postes, Font estime qu'il y a urgence.

"Depuis des mois, nous assistons à une escalade honteuse des chapitres du comportement institutionnel du club, dans laquelle le dernier événement cache la gravité du précédent, un processus qui a culminé ces derniers jours avec des accusations et des reproches graves parmi les membres du conseil d'administration, et six brusques démissions. Et alors que la seule priorité devrait être de sortir le club de la crise, la présidence annonce un nouveau remodelage du conseil d'administration afin de rester au pouvoir. Ce qui est actuellement menacé, c'est le Barça dans son ensemble", regrette Victor Font dans une lettre ouverte aux socios publiée par les médias espagnols.

Game Over pour le Barça ?

"Ce n'est pas un problème récent - nous avons connu la condamnation du club dans l'affaire Neymar, les désaccords rendus publics sur la baisse des salaires des joueurs, et l'audit de l'affaire sur les réseaux sociaux, qui semble confirmer le scandale. Ajoutons une politique sportive erratique, l'éclatement du conseil d'administration et la baisse significative des revenus due à la pandémie,", a encore taclé le candidat à la présidence du Barça.