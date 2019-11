Liga: Le Celta et Leganés s'enlisent

Respectivement 18e et 20e du championnat au moment d'accueillir Getafe et Eibar ce dimanche, pour le compte de la 12e journée de Liga, le Celta Vigo et Leganés avaient l'opportunité de se relancer dans la course au maintien. Seulement voilà, la lanterne rouge, qui avait pris l'eau à Santiago-Bernabéu (5-0) mercredi dernier, s'est de nouveau inclinée, contre Eibar (1-2), qui enchaîne ainsi un deuxième succès de rang après avoir pris l'ascendant sur Villarreal (2-1) en milieu de semaine.

De son côté, la formation galicienne reste désormais sur une série de quatre défaites de rang en championnat, après avoir subi la loi de Getafe, relancé pour sa part dans la course à l'Europe grâce au court succès (0-1) validé au stade Balaidos.