Liga : Le calendrier de la saison 2021-2022 dévoilé

Un premier Clasico au Camp Nou

Les paris sont ouverts, entre un Real Madrid qui devra évoluer sans la présence de Zinédine Zidane sur son banc, sans l'aura de Sergio Ramos afin de mener sa défense ; et avec Carlo Ancelotti comme nouvel entraîneur. Bien sûr, il faudra compter également sur le FC Barcelone, alors que le contrat de Lionel Messi arrivera, ce mercredi à 23h59, à son terme.C'est aussi ce mercredi que la Liga a dévoilé le calendrier 2021-2022 du championnat d'Espagne.Son dauphin lors du dernier exercice, le Real Madrid, se déplacera à Alavés, alors que le FC Barcelone affrontera la Real Sociedad, au Camp Nou. Par ailleurs, les dates des premiers Clasicos de la saison ont été dévoilées. Le FC Barcelone recevra le Real Madrid le 24 octobre 2021 au Camp Nou ; et le match retour entre les deux géants se déroulera le 20 mars 2022 à Madrid. En ce qui concerne le derby madrilène entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid, il se déroulera, pour le match aller, le 12 décembre 2021 du côté du Real, et le 8 mai 2022 sur la pelouse du Wanda Metropolitano.