Liga: Le Betis à la relance

Mardi soir, en match décalé de la 6e journée de Liga, le Betis est parvenu à signer sa deuxième victoire de la saison, au détriment de Levante (3-1). La formation sévillane, privée de Nabil Fekir pour l'occasion, a donc mis fin à sa série de deux nuls consécutifs en championnat d'Espagne, notamment grâce à un deuxième acte plus abouti.

Si les deux formations étaient au coude à coude au repos, les Andalous ayant concédé le premier but avant d'égaliser par Loren (45e+3), la différence a été faite en deuxième période, avec notamment un doublé pour Loren (48e) et un but de Borja Iglesias (67e), le premier sous ses nouvelles couleurs. Au classement, le Betis remonte provisoirement dans la première moitié de tableau, et devance maintenant sa victime du jour d'un point.