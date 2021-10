Le chemin de croix du FC Barcelone se poursuit. L’équipe catalane s’est encore ratée ce mercredi lors de son déplacement chez le Rayo Vallecano. Après leur revers contre le Real Madrid dans le Clasico, les hommes de Koeman ont subi la loi du promu et de leur avant-centre Radamel Falcao.

Falcao, bourreau du Barça

« El Tigre » a été l’auteur de l’unique but de la partie. A la demi-heure du jeu et en exploitant une perte de balle de Sergio Busquets, il a pu tromper Marc André Ter Stegen d’une belle frappe du gauche. Souvent inspiré face aux Blaugrana lors de son premier passage dans le championnat espagnol, le Colombien a donc renoué avec ses bonnes habitudes. Et sa réalisation a donc été suffisante au bonheur des siens.



Le Barça avait une heure de jeu complète pour refaire son retard au tableau d’affichage. Mais avec son jeu amorphe et en panne d’idées, la mission s’est révélée être très compliquée. Même lorsque l’égalisation lui a été fournie sur un plateau, avec notamment un pénalty obtenu, elle n’a pas été capable de se redresser. Memphis Depay ayant manqué son essai (72e). Ou, plutôt, il a buté sur le gardien adverse.

Rien ne sourit au Barça



En fin de partie, avec l’énergie du désespoir, les visiteurs ont quand même essayé de sauver le point du nul. Mais leurs différentes tentatives se sont toutes soldées par des échecs. Sergio Aguero a raté son face à face avec le portier madrilène alors que ses adversaires s’étaient pourtant arrêtés de jouer en pensant à un hors-jeu (83e). Et il y a aussi une reprise de Gavi à bout portant à la 93e qui a fini au-dessus du cadre.



Au final, le Barça s’est donc incliné logiquement, prolongeant ainsi sa série noire. L’étau se resserre de plus en plus sur Koeman, alors que le club signe la pire entame de Liga de son histoire. La sonnette d’alarme est définitivement tirée.