Liga : Le Barça stoppe l'hémorragie

Le propre d'un attaquant, c'est d'attendre la bonne occasion et de la mettre au fond dès qu'elle se présente. Une méthode utilisée par Antoine Griezmann avec ses détracteurs ce dimanche. Après l'humiliation de son entrée en jeu en toute fin de rencontre lors du choc contre l'Atlético Madrid, le Français a été titularisé face au Sous-Marin jaune et en a profité pour le torpiller à la demi-heure de jeu. Un but inscrit suite à un service en talonnade de Messi, afin de rétorquer aux sceptiques qui estiment impossible une entente ludique (voire une entente tout court) entre les deux hommes. Avant la merveille de Grizou d'un lob sublime, Torres, sous pression après un centre de Jordi Alba, envoyait le cuir dans ses propres filets dès la 3e minute et si Moreno égalisait suite à un contre au quart d'heure de jeu, Luis Suarez nettoyait la lucarne opposée d'Asenjo après un décalage de Messi à la 20e minute.À l'image du premier acte, Barcelone monopolisait le cuir en seconde période et Villarreal n'avait d'autre choix que d'essayer de profiter du moindre contre. Le Barça continuait de faire le siège des cages d'Asenjo et un service de Griezmann pour Messi permettait à ce dernier de solliciter le portier des locaux d'une frappe molle. Mais l'Argentin allait insister. À 20 minutes du terme, le natif de Rosario profitait d'un centre rasant depour couper la trajectoire d'une tentative croisée gagnante. 4-1 ? Non, car le but allait être annulé par la VAR suite à un hors-jeu de Vidal. Ansu Fati inscrivait néanmoins le 4e but du Barça en fin de rencontre