Liga : Le Barça passera Noël au chaud

9eme saison à plus de 50 buts pour Messi



Moments ago: tribute to the Barça of the 6 cups pic.twitter.com/gMMfggR3GW

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 21, 2019

En marge de la rencontre face à Alavés, le FC Barcelone a tenu à célébrer les 10 ans du sextuplé réalisé par les Catalans. Cette époque où le Barça roulait sur tous ses adversaires semble désormais un lointain souvenir tant les Blaugrana proposent un jeu poussif où les éclairs de génie de Lionel Messi sont attendus les sauveurs. Ce samedi,après qu’Alavés aient réussi à réduire le score par Pons juste avant l’heure de jeu (56eme). Car oui, ce Barça est loin d’afficher une maîtrise de tous les instants.Même avec deux buts d’avance, les Catalans ont joué à se faire peur durant le deuxième acte.qui a frôlé le montant de Ter Stegen (60eme). Un coup de chaud après les buts d’Antoine Griezmann et Arturo Vidal qui a au moins eu le mérite de réveiller les hommes d’Ernesto Valverde. Trois jours après le Clasico insipide, Messi a encore régalé avec un enroulé dont il a le secret et qui lui permet de finir pour la 9eme année de suite avec 50 buts ou plus sur l’année civile.Le VAR s’est chargé d’offrir un penalty généreux à l’Uruguayen (75eme) afin de tuer tout suspense dans cette rencontre. Le Barça n’est pas fameux mais reste imprenable à domicile puisque le club n'aura pas goûté à la défaite en 2019 (24 victoires, 4 nuls).