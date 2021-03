Liga : Le Barça explose la Real Sociedad

Les Blaugrana, qui avant cette rencontre restaient sur 4 victoires en championnat et qui n'avaient plus perdu depuis 17 journées, se rendaient sur le terrain de leur bête noire ces dernières années, la Real Sociedad, avec l'objectif d’enchaîner afin de ne pas se laisser distancer par l'Atlético et le Real Madrid, tous deux vainqueurs ce weekend. Mission accomplie pour les hommes de Ronald Koeman, qui ont notamment pu compter sur Antoine Griezmann. À la 37e minute, Messi travaillait bien pour servir Jordi Alba, dont le service rasant devant était repris par Dembélé qui butait sur Remiro, Griezmann avait bien suivi pour ouvrir la marque. Le Barça, dominateur dans le jeu et détenteur de la possession, ne lâchait pas les Basques de la Real et aggravait le score juste avant le repos par Dest.On voyait mal la Real Sociedad revenir dans cette partie, mais on ne voyait pas non plus Dest inscrire un doublé. Mais le défenseur américain du Barça a bel et bien marqué le troisième but des siens à la 53e minute. L'action démarrait de l'autre côté du pré, avec Jordi Alba qui se jouait de Gorosabel avant de centrer au second poteau où Dest se jetait. Si on ne s'attendait pas à un doublé de l'Américain, on attendait forcément un but signé Leo Messi. Une réalisation qui allait se concrétiser trois minutes plus tard. La Pulga trompait Remiro du droit suite à une très belle ouverture signée Busquets pour porter le score à 4-0. Récemment rappelé en équipe de France par Didier Deschamps, Ousmane Dembélé allait lui s'inviter au tableau d'affichage, histoire de célébrer son retour en Bleu. Accélération et frappe pied gauche, l'ancien joueur de Dortmund servait ainsi sa spéciale avec supplément de sel pour l'addition finale. La Sociedad allait réduire le score pour l'anecdote en fin de rencontre. Un but auquel Messi rétorquait à la dernière minute du match au terme d'une action d'école. À 6-1, la coupe était pleine et le calice bu jusqu'à la lie.