Liga : Le Barça cherche encore son rythme

Contre Eibar ce mardi, le FC Barcelone a une occasion de monter sur le podium de la Liga. Malgré deux matchs en retard et des difficultés évidentes dans le jeu, les hommes de Ronald Koeman ont réussi à remonter au classement. Cette embellie peut être validée en cas de victoire sur le club basque. En championnat, la formation blaugrana peut réussir sa première série de cinq matchs consécutifs sans défaite. Si pour le grand Barça, une telle invincibilité serait la norme, cette année, toutes les bonnes nouvelles sont bonnes à prendre.

Un Barça sur courant alternatif



Cette rencontre prévue entre Noël et Nouvel an doit permettre aux coéquipiers d'Antoine Griezmann de monter en puissance. Et surtout de faire preuve de consistance. Il n'y a pas encore eu le moindre enchaînement de prestations convaincantes. Sur plusieurs matchs ou même en 90 minutes, les Catalans sont trop irréguliers. Les récents résultats l'ont encore prouvé. Après une victoire encourageante sur l'équipe surprise du début de saison, la Real Sociedad (2-1), Barcelone a été tenu en échec par Valence (2-2). Et en trois jours, le discours de Ronald Koeman a radicalement changé. Il est passé de « Notre première période a été la meilleure de tous les matches que l'on a disputés jusqu'à présent. On a très bien joué. C'est ça, le jeu que l'on veut produire.» à « Notre match a été irrégulier. Il y a eu des moments avec du bon football, de contrôle total du match notamment après le 2-1 où on a essayé de mettre le troisième, mais il y a aussi eu des moments où on a perdu des ballons dans des zones de danger. Ce qui m'inquiète, c'est que, parfois, l'équipe ne sait pas ce que le jeu impose.»



Une équipe en apprentissage



Le Néerlandais est conscient des limites de son équipe. Et de celles de son effectif. Le groupe blaugrana est jeune et n'a plus l'assise habituelle sur son adversaire. La situation incertaine de Lionel Messi y est pour quelque chose tout comme la méforme de certains autres cadres. A l'image de son entraîneur dont le coaching a parfois surpris, et pas toujours en bien, Barcelone commet les erreurs d'une équipe en apprentissage. A l'approche d'un hiver décisif et d'une première opportunité de monter sur le podium de la Liga, les Cules ont besoin de retenir les leçons pour réussir à enchaîner.



