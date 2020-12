Liga : L’Atlético débloqué ?

Troisième plus grand plus espagnol, mais loin derrière le Real Madrid et le FC Barcelone, l’Atlético parvient rarement à battre les deux géants. Et si les Colchoneros ont réussi à dominer les Catalans il y a trois semaines (1-0), c’était la première fois en Liga depuis février 2010 ! Entretemps, il y avait eu 31 matchs opposant les deux formations, pour trois victoires toutes compétitions confondues des joueurs de la capitale : deux, synonymes de qualification, en quarts de finale retour de la Ligue des champions (2013-2014 et 2015-2016), et une autre en janvier dernier, lors d’une inédite demi-finale de la Supercoupe d'Espagne disputée en Arabie Saoudite.

Les douloureuses finales de Ligue des champions



Face au Real Madrid, chez qui ils se déplacent samedi soir (21h) pour un derby très attendu, leur bilan n’est pas meilleur. Incapables de battre leurs voisins de 1999 à 2013 en Liga, les Matelassiers ont bien compilé entre 2013 et 2016 quatre succès et deux nuls en championnat, mais ils n’ont plus réussi à les battre depuis. Et ils restent sur trois matchs sans but face au Real.

Il y a bien eu cette victoire en Supercoupe d’Europe il y a deux ans (4-2, a.p.), la dernière en date, mais on retiendra plutôt ces deux finales de Ligue des champions perdues par les hommes de Diego Simeone, l’une en prolongation (2014), l’autre aux tirs au but (2016). L’année suivante, ils se retrouvaient dans le dernier carré de la prestigieuse compétition européenne, avec encore une qualification du club merengue.

26 matchs de Liga sans défaite

Sauf que c’est un Atlético en très grande forme que le Real va retrouver ce week-end. Car si le club d’un Zinedine Zidane sous grande pression s’est donné de l’air en signant deux succès cette semaine, dont un face à Mönchengladbach qui les a qualifiés pour les huitièmes de finale de la C1, leurs adversaires sont eux tout simplement impressionnants depuis le début de saison. Leader de Liga avec huit victoires et deux matchs nuls, l’Atlético n’a plus connu la défaite depuis… le dernier derby, en février ! Soitpour une équipe qui a bien l’intention de replonger le Real Madrid dans le doute.