Liga, la saison d'après

Dans quelques heures, le championnat d'Espagne ouvre un nouveau chapitre de son histoire. Un de plus. Et si l'on ne peut jurer de l'issue de la saison à venir, nous pouvons d'ores-et-déjà dire qu'elle va être extraordinaire. Cet adjectif, au sens premier du terme, signifie qu'il caractérise ce qui sort de l'ordinaire. Et quoi de plus extraordinaire donc qu'un nouvel exercice version 2021/2022 de la Liga sans Lionel Messi et Sergio Ramos en son sein. Les deux ex-joueurs, respectivement du FC Barcelone et du Real Madrid ont livré une âpre bataille tantôt individuelle, tantôt collective pendant de nombreuses années jusqu'à donc ce glas sonné ces derniers jours et une arrivée commune au Paris Saint-Germain. Coup sur coup, la Liga vient de perdre deux de ses plus féroces VRP à travers le monde. Si les conditions du départ du défenseur central ont semblé correspondre à une belle fin entre les deux parties, celles de la Pulga ont été bien plus saignantes pour Barcelone. Englué dans une crise financière très difficile avec une dette énorme, le club catalan a fait les frais de sa mauvaise gestion et a laissé partir son joyau le plus pur. Pis, les relations du FCB avec la Ligue et son président Javier Tebas en tête de gondole, sont très froides si ce n'est très conflictuelles.

Du beau monde quand même...

Si le départ de Lionel Messi et Sergio Ramos a touché de nombreux suiveurs de la Liga, ce serait une offense de dire qu'elle se résume aux deux hommes. Du côté de l'Atlético Madrid, le champion sortant, on a vu l'arrivée de Rodrigo de Paul en provenance de l'Udinese pour 35 millions d'euros et celle de Marcos Paulo, l'ailier de Fluminese. Malgré les retours de prêt de Lucas Torreira (Arsenal) et Moussa Dembélé (Lyon), la formation de Diego Simeone semble armée pour tenter un doublé. Avec Luis Suarez, João Félix notamment en attaque, un milieu complet et une défense efficace sans oublier un gardien membre du Top 3 mondial (Jan Oblak), l'Atlético Madrid est fin prêt pour sa saison qu'il lancera ce dimanche contre le Celta Vigo. En prime, Antoine Griezmann, l'ancienne star des Colchoneros aujourd'hui au FC Barcelone pourrait même faire son retour. Chez le club catalan justement, l'ambiance est plus terne. Avec le départ de Lionel Messi et les comptes du club dans le rouge, les Blaugrana vivent une période très particulière. Malgré les arrivées d'Eric Garcia, de Sergio Agüero, de Memphis Depay ou encore d'Emerson, la formation de Ronald Koeman n'est même pas sûre de pouvoir compter sur ses nouveaux éléments à cause de la législation de la Ligue. Pour rentrer dans les clous, le FC Barcelone doit vendre des éléments considérés comme « bankables » ou indésirables comme Umtiti, Braithwaite, Coutinho ou encore Pjanic. Sous l'impulsion du nouveau président du FC Barcelone depuis février, Joan Laporta, le club catalan doit se réinventer pour inverser un cercle vicieux déjà bien amorcé...

Alaba, nouveau départ à Madrid

Sans Zinédine Zidane, qui a décidé de quitter la Casa Bianca, le Real Madrid débute une nouvelle ère avec un ancien de la maison : Carlo Ancelotti. Pour se faire, le géant madrilène va devoir mettre en place une nouvelle défense puisque Sergio Ramos, après seize ans passés au club, a quitté l'Espagne pour la France et le Paris Saint-Germain et que Raphaël Varane s'apprête à découvrir la Premier League avec Manchester United. Sans Brahim Diaz, prêté pour deux saisons à l'AC Milan, le Real a récupéré ses éléments partis en prêt comme Luka Jovic, Dani Ceballos ou encore Martin Odegaard sans savoir s'il allait converser Gareth Bale. Seule « véritable » arrivée côté merengue, celle de David Alaba, libre en provenance du Bayern Munich. Hormis celle-ci, le club de Florentino Perez ne s'est pas montré très actif sur le marché des transferts alors que Kylian Mbappé est toujours espéré selon certains médias. En Andalousie, le Séville FC a transféré sa pépite Bryan Gil avec Tottenham contre Erik Lamela et 25 millions d'euros alors que Villarreal a réalisé un mercato intéressant avec les arrivées de Boulaye Dia (Reims), Juan Foyth (Tottenham) et Manu Morlanes (Almeria) et Aïssa Mandi (Real Betis).



Le calendrier de la première journée de la Liga. Vendredi (21h) : Valence - Getafe ; Samedi (17h) : Osasuna - Espanyol Barcelone ; (19h30) : Majorque - Betis ; Cadix - Levante ; (22h) : Deportivo Alavés - Real Madrid ; Dimanche (17h30) : Celta Vigo - Atlético Madrid ; (20h) : FC Barcelone - Real Sociedad ; (22h15) : Séville FC - Rayo Vallecano ; Lundi (20h) : Villarreal - Grenade ; (22h) : Elche - Athlétic Bilbao.