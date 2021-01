Liga : La réponse de Tebas à Zidane et au Real Madrid

¡El balón no se detiene! ⚽ Los jugadores del @realmadrid están listos para revalidar el título de supercampeones de España y nosotros orgullosos de acompañarles una vez más ¡Vamos, equipo! 👏 ✌ #HalaMadrid #ImpulsoSanitas pic.twitter.com/G1zeU9ldGV

"Une excuse de plus" selon Tebas

La version que Madrid a donnée m'a ennuyé. Vendredi après-midi, j'ai parlé avec leur PDG plus de 14 fois. Je lui ai dit que s'il voyait les garçons très nerveux, la meilleure chose à faire était de retourner à la Ciudad Deportiva et d'essayer de voyager le lendemain, et il a dit non", s'est emporté Tebas, avant de poursuivre son propos : "Je ne connais pas les informations qu'avaient Zidane avant le voyage. J’ai vu tellement d’excuses que les entraîneurs ont données alors que les matchs ne se sont pas bien passés que je pense que ce sera une de plus", a-t-il affirmé.

Au terme du match nul entre Osasuna et le Real Madrid, samedi soir en Liga (0-0), Zinédine Zidane avait donné son opinion sur la rencontre, se plaignant du fait d'avoir été obligé de jouer la rencontre avec une partie de la pelouse enneigée . "On a fait ce qu'on a pu sur ce terrain, mais ça n'était pas un match de football. Les conditions étaient très compliquées. On ne pouvait pas faire mieux dans ces conditions., avait pesté le technicien français en conférence de presse. Pour rappel, l'avion qui transportait le club merengue avait été resté près de trois heures à l’aéroport, vendredi soir, en raison des fortes chutes de neige tombées sur Madrid, arrivant sur le tard à Pampelune.Au micro de la RTVE, Javier Tebas a répondu à Zinédine Zidane et au club merengue, dénonçant une "excuse" du coach afin d'expliquer la non-victoire de son équipe. "Distancé à quatre points de l'Atlético Madrid - qui compte encore deux matchs en retard - en Liga, le Real Madrid disputera une demi-finale de Supercoupe d'Espagne, jeudi soir face à l'Athletic Bilbao (21 heures) et pourrait éventuellement rencontrer le FC Barcelone en finale du tournoi alors que le club catalan affronte la Real Sociedad, ce mercredi soir (21 heures).