Liga: La Real Sociedad sur le podium

La Real Sociedad a réalisé une très bonne opération dimanche, en s’imposant sur la pelouse de l’Espanyol Barcelone (1-3) lors de la 5e journée de Liga. Ce succès, obtenu grâce à des buts de Willian Jose (18e, 34e) et Alexander Isak (75e), permet au club basque de monter sur le podium (10 points) et de revenir à hauteur du surprenant leader, Grenade, et de son dauphin, le FC Séville. Des Andalous qui accueilleront dans la soirée le Real Madrid (21h). Après ce troisième revers de la saison, les Catalans s’enfoncent, eux, à la dix-huitième place (4 points).