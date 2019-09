Liga: La Real Sociedad explose Alaves

Derrière le Real Madrid, leader au terme de la 6e journée de Liga, la Real Sociedad est un superbe dauphin ce jeudi soir, après la victoire éclatante du club basque à Anoeta face à une équipe d'Alaves balayée (3-0) et réduite à 10.

UN TRIDENTE MÁGICO

UN REAL EQUIPAZO



¡La @RealSociedad es 2ª de #LaLigaSantander!



pic.twitter.com/mbKjuTYkC0

La première période aura suffi pour faire la différence avec un trident offensif au top et le doublé de Mikel Oyarzabal, auteur d'un doublé (19e, 41e, s.p.), ainsi que d'une passe décisive pour Willian Jose (32e). Et la note aurait être encore plus salée, après le 2e carton et l'expulsion de Manu Garcia pour les visiteurs (85e), avec le penalty raté par Portu (87e).

Au classement, si la Real Sociedad pointe sur la 2e marche du podium, Alaves se retrouve aux portes de la zone de relégation (17e).